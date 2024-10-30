Колокольцев: с начала года число нелегальных мигрантов выросло на 40%

Иностранцы стали чаще пытаться пробраться в страну незаконным способом

С начала 2024 года прирост нелегальной миграции в Россию составил 40%. Сейчас в стране находится порядка 740 тысяч иностранцев, у которых нет законных оснований для пребывания на российской территории, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Всего в России пребывают около 6,5 млн мигрантов. В этом году были зафиксированы десятки конфликтов с их участием. Глава МВД подчеркнул, что приезжие причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, которые вызывали широкий общественный резонанс. Он связал это с антиобщественным поведением выходцев из-за рубежа.

На фоне такой ситуации Россия приняла только 50% заявок на въезд, отклонив около 180 тыс заявлений. Мигранты стали чаще предпринимать попытки попасть в страну нелегальным способом – за год статистика по количеству нелегальной миграции с участием ОПГ выросла в 5,5 раз.

Значительную часть приезжих в 2024-ом не допустили к экзамену по русскому языку. Это связано с тем, что они не владели им даже на элементарном уровне.

"В целом не прошли испытания 66 тысяч человек или четверть от общего числа. В 1,5 раза в текущем году увеличилось количество удаленных из страны лиц", – рассказал Колокольцев.

Дополнительно в 3,5 раза выросло число признанных недействительными патентов.

Министр напомнил, что в начале следующего года полиция получит новые полномочия по выдворению иностранцев. Также для нелегалов будет введен специальный режим высылки и реестр контролируемых лиц.