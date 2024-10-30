Колокольцев: с начала года число нелегальных мигрантов выросло на 40%

В МВД выдали шокирующую статистику по мигрантам в России
Фото: АГН "Москва"
Иностранцы стали чаще пытаться пробраться в страну незаконным способом

С начала 2024 года прирост нелегальной миграции в Россию составил 40%. Сейчас в стране находится порядка 740 тысяч иностранцев, у которых нет законных оснований для пребывания на российской территории, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Всего в России пребывают около 6,5 млн мигрантов. В этом году были зафиксированы десятки конфликтов с их участием. Глава МВД подчеркнул, что приезжие причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, которые вызывали широкий общественный резонанс. Он связал это с антиобщественным поведением выходцев из-за рубежа.

На фоне такой ситуации Россия приняла только 50% заявок на въезд, отклонив около 180 тыс заявлений. Мигранты стали чаще предпринимать попытки попасть в страну нелегальным способом – за год статистика по количеству нелегальной миграции с участием ОПГ выросла в 5,5 раз. 

Значительную часть приезжих в 2024-ом не допустили к экзамену по русскому языку. Это связано с тем, что они не владели им даже на элементарном уровне.

"В целом не прошли испытания 66 тысяч человек или четверть от общего числа. В 1,5 раза в текущем году увеличилось количество удаленных из страны лиц", – рассказал Колокольцев.

Дополнительно в 3,5 раза выросло число признанных недействительными патентов.

Министр напомнил, что в начале следующего года полиция получит новые полномочия по выдворению иностранцев. Также для нелегалов будет введен специальный режим высылки и реестр контролируемых лиц.

Источник: РБК

Медицинские опыты над пленными: вскрылась жуткая правда о ВСУ

Некоторые военные потеряли человеческий облик

Раскрыт смысл нового ядерного маневра Путина

Ракеты "Ярс" и "Синева" достигли своей цели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей