Страну освободят от нарушителей правил

В рамках масштабной операции "Нелегал-2024" из нашей страны массового погнали мигрантов, нарушающих действующие законодательные нормы.

Так, сотрудники правоохранительных органов выявили свыше 106 тысяч нарушений миграционных норм и приняли около 20 тысяч решений об отправке иностранцев восвояси. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что по результатам проверок возбудили 4 тысячи уголовных разбирательств, касающихся создания схем с незаконным пребыванием на территории нашей страны.

Операция также выявила другие серьезные правонарушения. Возбуждено 684 уголовных дела по различным статьям, включая незаконное пересечение госграницы, оборот оружия, запрещенных веществ. Эти меры призваны укрепить контроль за миграционными процессами и повысить безопасность на территории России.

Операция "Нелегал-2024" является частью масштабных усилий по ужесточению миграционного контроля, направленных на пресечение нарушений и создание условий для соблюдения миграционного законодательства. Активное выявление нелегальных мигрантов и пресечение их деятельности, по словам представителей МВД, способствуют обеспечению порядка и законности.

К слову, ранее российские военные с автоматами в руках обратились к мигрантам.