Российские военные призвали мигрантов соблюдать законы

Бойцы СВО с автоматами в руках обратились к мигрантам
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Высокая преступность среди приезжих вызывает опасение

После страшного теракта в "Крокус сити холле" внимание к преступности среди мигрантов резко возросло. При этом все чаще появляется информация о нападении приезжих на россиян, гости нашей страны нарушают российские законы и ведут себя неподобающим образом. Дошло до того, что на проблему мигрантов обратили внимание бойцы СВО.

Воюющие на фронте мужчины записали видеоролик, в котором обратились к приезжим. В этот момент группа военных была в полном обмундировании и с автоматами наперевес. Бойцы вели себя максимально корректно и напомнили, что в нашей многонациональной стране рады представителям различных конфессий и национальностей. Однако нарушать российские законы никому не дозволено.

Военные сообщили, что до них дошла информация о жутких преступлениях, которые осуществляют мигранты – "грабежах, изнасилованиях, избиении участников спецоперации".

"Если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны (…), то ему не место среди нас", – особо подчеркнул военный.

Мужчина также предложил лицам, решившим строить свою жизнь на территории России, присоединиться к военным и защищать интересы новой родины в зоне проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима.

К слову, ранее несчастной москвичке пришлось изображать удовольствие во время изнасилования мигрантами ради одной цели.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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