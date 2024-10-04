Таджикистан заявил об обеспокоенности политикой России

Политика России возмутила одну из стран СНГ
Фото: freepik.com
Москве указали на последствия жестких действий

Усилившиеся проверки таджикских мигрантов в России вызывают серьезное беспокойство у Таджикистана. Премьер республики Кохир Расулзода утверждает, что последствия ужесточения миграционного режима будут негативными. Такое заявление он сделал в беседе с Маратом Хуснуллиным.

Политик отметил, что все чаще гражданам Таджикистана запрещают въезд на территорию России, а также депортируют, прикрываясь расплывчатыми формулировками об обеспечении безопасности. Также он указал, что все чаще на границе при въезде в Россию часами и даже днями задерживают граждан республики. По его словам, при этом растет потребность российских работодателей в привлечении мигрантов.

При этом Хуснуллин во время встречи отметил, что подобные действия со стороны российских властей преследуют цель искоренить нелегальную миграцию в стране.

Ранее более 150 мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, доставили в военкомат после профилактического рейда по рынкам Санкт-Петербурга.

Источник: Спутник. Таджикистан

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