В Узбекистане предложили в отместку ужесточить визовый режим с Россией

В Узбекистане захотели отомстить России: названа причина
Фото: unsplash.com
Между странами нарастает напряженность

Узбекистан должен ужесточить россиянам возможность посещения страны из-за массового оттока граждан России из страны в ближайшее время. Такое заявление председатель узбекской партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров. Меру он предложил в качестве отместки на инициативу ввести "Кодекс мигранта" для борьбы с нелегалами.

По словам Кадырова, в республике ожидают скорой нестабильности в России, что может спровоцировать большую волну переселенцев. Поэтому Узбекистан должен пересмотреть свои миграционные правила, повысив контроль за въездом и выездом российских граждан. На такие шаги, уверен он, должны пойти и другие страны Центральной Азии.

"Этим мы поможем нашим гражданам, которые не способны защитить свои права, соглашаются на дискриминацию со стороны местных ксенофобов и, что хуже, добровольно и безответственно продают свою жизнь и создают серьезное социальное, политическое и экономическое бремя", – заявил чиновник. 

Политик отметил, что люди, которые захотят работать в стране, должны уважать культуру, язык и ценности Узбекистана. Вместе с этим узбеки признают необходимость соблюдения аналогичных правил в другом государстве.

При этом в России считают, что инициатива Кадырова вряд ли будет поддержана парламентом республики. Однако в этом есть определенных звоночек для выстраивания отношений соседствующими странами.

Источник: Telegram

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