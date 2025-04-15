Глава МИД Кыргызстана заговорил об ультаматумах России после скандала

В Кыргызстане пожаловались на Россию после скандала
Фото: unsplash.com
В республике призвали людей не ездить на заработки в соседнюю страну

Глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев заявил, что недавний скандал с мигрантами в бане позволяет республике выставлять ультиматумы России. Об этом он сказал во время заседания комитета по международным делам.

Дипломат подчеркнул, что сейчас в стране рассматривают возможность закупки энергоносителей в других государствах, если отношения между странами испортятся до такой степени, что одна из сторон разорвет действующие контранты. В качестве альтернатив он указал на Азербайджан и Иран.

Министр также отметил, что отношения между Кыргызстаном и Россией нужно выстраивать аккуратно, поскольку любой неверный шаг может привести к санкциям.

"Было бы хорошо, если бы из чувства патриотизма наши граждане вообще не ехали туда. Там действительно не хватает рабочей силы, поэтому нас и зовут. Но если бы люди отказывались ехать и игнорировали эти предложения, ситуация была бы иной", – высказался он о России.

Кулубаев полагает, что в РФ, судя по отношению, не хотят видеть трудовых мигрантов. Но он рад, что случай с бане приобрел общественный резонанс, поскольку теперь Бишкек может использовать его для собственной выгоды, начав переговоры с Москвой на языке ультиматумов.

Напомним, 10 апреля в бане "Бодрость" прошел рейд на мигрантов с жесткими задержаниями. Кыргызы жаловались, что полицейские над ними издевались, заставляли есть острый перец, ползать по полу, сбривали половину бороды, били. Случившееся вызвало гнев в парламенте Кыргызстана и спровоцировало международный скандал. При этом в российском МВД отметили, что правоохранители не допускали противоправных действий во время задержания мигрантов.

Источник: Akipress

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