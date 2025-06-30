Концерты российских артистов отменили в Азербайджане из-за ситуации на Урале

Азербайджан нанес неожиданный удар по россиянам
Фото: www.unsplash.com
Республика изощренно "мстит" нашей стране

На азербайджанской территории отменены все концерты российских артистов, в том числе выступления Басты и дуэта Леонида Агутина с Анжеликой Варум. Помимо этого, с афиш были сняты все наши спектакли и шоу, включая "Щелкунчика", "Мастера и Маргариту", "Дюймовочку" и выступления стендап-комиков. Билеты, как сообщается, подлежат возврату, что подтвердили в сервисе iTicket.

Причиной массовых отмен стали события, произошедшие в Екатеринбурге. Представители азербайджанского Минкульта официально заявили, что временно прекращают проведение любых культурных мероприятий с участием российских учреждений – как частных, так и государственных. Эти меры названы реакцией на инциденты с участием азербайджанцев на Урале.

Решение стало ответом на действия российских силовиков 27 июня в Екатеринбурге, где прошли обыски более чем в десяти квартирах уроженцев этой страны. По данным СМИ, было задержано около 50 человек. Следственные мероприятия были осуществлены в рамках расследования убийства, совершенного еще в 2001 году.

В Баку восприняли это как недружественный шаг: главное внешнеполитическое ведомство республики потребовало от Москвы тщательного расследования обстоятельств инцидента.

К слову, ранее Казахстан заключил военный союз с Британией.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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