Соседов отреагировал на новую работу Вали Карнавал на "Первом канале"

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Блогер Валя Карнавал получила новую работу – девушку взяли в проект "ДОстояние РЕспублики" на "Первом канале". Шоу решили вернуть в эфир после долгой паузы. Партнером инфлюенсера станет Валдис Пельш.
Однако музыкальный критик Сергей Соседов остался недоволен назначением Карнавал на должность.
"Это смешно, даже обсуждать не хочу", – сказал он.
Как известно, Соседов резко относится к молодым артистам, которые сейчас находятся на волне популярности. Некоторое время назад он резко высказывался о Карнавал, которую называл "пустоцветом" и "дешевой курицей". Также он заявлял, что Валю можно сравнить с "Эллочкой-людоедкой с надутыми губами" после того, как блогер поскандалила с Ларисой Долиной.
Ранее Сергей Соседов поскандалил с Николаем Басковым из-за требования убрать знаменитого артиста со сцены, чтобы дать дорогу молодым.
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Происходящее выглядит крайне странно