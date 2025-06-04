Соседов отреагировал на новую работу Вали Карнавал на "Первом канале"

Соседов отреагировал на новую работу Вали Карнавал на "Первом канале"
Фото: соцсети
Критик остался недоволен назначением

Блогер Валя Карнавал получила новую работу – девушку взяли в проект "ДОстояние РЕспублики" на "Первом канале". Шоу решили вернуть в эфир после долгой паузы. Партнером инфлюенсера станет Валдис Пельш.

Однако музыкальный критик Сергей Соседов остался недоволен назначением Карнавал на должность. 

"Это смешно, даже обсуждать не хочу", – сказал он.

Как известно, Соседов резко относится к молодым артистам, которые сейчас находятся на волне популярности. Некоторое время назад он резко высказывался о Карнавал, которую называл "пустоцветом" и "дешевой курицей". Также он заявлял, что Валю можно сравнить с "Эллочкой-людоедкой с надутыми губами" после того, как блогер поскандалила с Ларисой Долиной.

Ранее Сергей Соседов поскандалил с Николаем Басковым из-за требования убрать знаменитого артиста со сцены, чтобы дать дорогу молодым.

Источник: Страсти

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