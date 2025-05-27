Басков осадил Соседова после требования убрать его со сцены

Артист напомнил, каким трудом ему досталась его карьера

Музыкальный критик Сергей Соседов и певец Николай Басков устроили публичную перепалку. Ведущий заявил, что натуральному блондину пора заканчивать свою музыкальную карьеру, как и Филиппу Киркорову, поскольку они больше не могут ничего предложить публике – поэтому пора дать дорогу молодым. В ответ артист жестко осадил эксперта.

Басков заявил, что он никак не мешает новым артистам реализовывать свой потенциал. Он напомнил, что еще несколько лет назад, когда интернет не был так развит, стать знаменитостью было невероятно трудно. Договориться с радио, чтобы твою песню взяли в эфир, также являлось задачей со звездочкой.

По его словам, выпад Соседова понятен – ему нужно что-то говорить, чтобы оставаться на плаву. Но это речь, говорит Николай, выглядит просто смешной, поскольку это сродни тому, чтобы обратиться к Госдуме и призвать ее перестать сидеть на своих местах.

"Известному критику говорить такие слова о людях, которые уже много лет остаются известными и популярными... Давайте ему скажем: не пора ли ему просто закрыть рот", – выпалил певец.

Ранее популярный композитор рассказал, сколько стоила песня, написанная для Николая Баскова.