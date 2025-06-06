Казахстан заключил военное сотрудничество с Великобританией

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Министерство обороны Казахстана заключило военное сотрудничество с оборонным ведомством Великобритании. Документ был подписан представителями двух стран в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.
В ведомстве указали, что руководители министерств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления взаимодействия двух государств.
"Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании", – сказано в сообщении.
Документ предполагает сотрудничество между странами в 2025-2026 годах.
До этого, в апреле прошлого года, Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами иностранных дел. Британский министр объявил, что республика получит порядка 63 млн долларов на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет.
Ранее к военному сотрудничеству с НАТО приступил Азербайджан. Вооруженные силы страны провели совместный тренинг с западными военными.
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