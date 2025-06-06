Казахстан заключил военное сотрудничество с Великобританией

Дружественная России страна заключила военный союз с Британией
Фото: unsplash.com
Западные страны наращивают влияние на российских соседей

Министерство обороны Казахстана заключило военное сотрудничество с оборонным ведомством Великобритании. Документ был подписан представителями двух стран в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

В ведомстве указали, что руководители министерств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления взаимодействия двух государств.

"Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании", – сказано в сообщении.

Документ предполагает сотрудничество между странами в 2025-2026 годах. 

До этого, в апреле прошлого года, Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами иностранных дел. Британский министр объявил, что республика получит порядка 63 млн долларов на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет.

Ранее к военному сотрудничеству с НАТО приступил Азербайджан. Вооруженные силы страны провели совместный тренинг с западными военными.

Источник: Министерство обороны Казахстана

Подрыв железной дороги: тепловоз сошел с рельсов под Белгородом

Глава региона поделился последними подробностями

"Псы войны": шаги США по Украине вызвали недоумение на Западе

Власти ведут странную игру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей