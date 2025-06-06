Казахстан заключил военное сотрудничество с Великобританией

Западные страны наращивают влияние на российских соседей

Министерство обороны Казахстана заключило военное сотрудничество с оборонным ведомством Великобритании. Документ был подписан представителями двух стран в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

В ведомстве указали, что руководители министерств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления взаимодействия двух государств.

"Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании", – сказано в сообщении.

Документ предполагает сотрудничество между странами в 2025-2026 годах.

До этого, в апреле прошлого года, Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами иностранных дел. Британский министр объявил, что республика получит порядка 63 млн долларов на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет.

Ранее к военному сотрудничеству с НАТО приступил Азербайджан. Вооруженные силы страны провели совместный тренинг с западными военными.