МИД РФ: Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана

Российская сторона призвала не вырывать фразы из контекста

Между Россией и Азербайджаном произошла конфликтная ситуация. МИД республики обвинило помощника российского президента Владимира Мединского в том, что искажает исторические факты о Нагорном Карабахе. Инцидент оказался связан с недавним интервью чиновника, в котором он назвал принадлежность региона "спорной" из-за претензий на него двух стран.

В азербайджанском МИД такая формулировка была принята крайне резко – дипломаты заявили, что Карабах "никогда не был спорной территорией". Они также напомнили, что ранее Россия признала регион за Азербайджаном.

Также Баку возмутило, что Мединский решил сравнить конфликт в Нагорном Карабахе с российско-украинским противостоянием. В министерстве подчеркнули, что подобные аналогии неуместны, поскольку республика никогда не нарушала территориальную целостность другой страны.

На недовольства азербайджанской стороны ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она указала, что не нужно выдергивать слова Мединского из контекста и придавать им совершенно иное значение.

"Россия официально признает данный регион территорией Азербайджана. Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей. Речь шла исключительно о трагедии вооруженного конфликта",

– подытожила дипломат.

Ранее Мединский указал на риск ядерной войны из-за заморозки конфликта на Украине.