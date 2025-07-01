Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта Москвы и Баку

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Владимир Зеленский воспользовался разладом в отношениях между Россией и Азербайджаном, проведя телефонный разговор с главой республики Ильхамом Алиевым. По сообщению украинского президента, в первую очередь он поблагодарил коллегу за поддержку Украины и ее суверенитета.
"Также я выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", – указал политик.
Зеленский заявил, что российские правоохранители якобы убили азербайджанских преступников, задержание которых проходило ранее в Екатеринбурге. По его словам, Баку должны добиваться справедливости в этом вопросе.
Дополнительно он указал, что у него и Алиева абсолютно схожие взгляды на жизнь – оба лидера считают, что нужно защищать достоинство каждого человека. Глава Украины договорился провести с республикой совместное заседание по экономическому сотрудничеству, чтобы более подробно обсудить взаимодействие в энергетике и гуманитарной сфере.
Ранее в российском МИД заявили, что третьи стороны намеренно предпринимают попытки рассорить Россию и Азербайджан.
Ситуация близка к точке невозврата
Люди в бешенстве от слов евродипломата