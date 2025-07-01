Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта Москвы и Баку

"Россия издевается": Зеленский встрял в конфликт Москвы и Баку
Фото: соцсети
Лидер воспользовался моментом, чтобы извлечь выгоду для Украины

Владимир Зеленский воспользовался разладом в отношениях между Россией и Азербайджаном, проведя телефонный разговор с главой республики Ильхамом Алиевым. По сообщению украинского президента, в первую очередь он поблагодарил коллегу за поддержку Украины и ее суверенитета.

"Также я выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", – указал политик.

Зеленский заявил, что российские правоохранители якобы убили азербайджанских преступников, задержание которых проходило ранее в Екатеринбурге. По его словам, Баку должны добиваться справедливости в этом вопросе.

Дополнительно он указал, что у него и Алиева абсолютно схожие взгляды на жизнь – оба лидера считают, что нужно защищать достоинство каждого человека. Глава Украины договорился провести с республикой совместное заседание по экономическому сотрудничеству, чтобы более подробно обсудить взаимодействие в энергетике и гуманитарной сфере.

Ранее в российском МИД заявили, что третьи стороны намеренно предпринимают попытки рассорить Россию и Азербайджан.

Источник: соцсети
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