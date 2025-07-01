МИД РФ: Запад пытается внести раскол в отношения Баку и Москвы

Раскрыта причина ссоры Баку и Москвы: в МИД сделали заявление
Фото: АГН "Москва"
В ведомстве объяснили, в чем заключается выгода Запада

Отдельные силы предпринимают попытки внести раскол в отношения между Москвой и Баку – такое заявление сделал заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова "Кавказский диалог" в Центре знаний "Машук". Его слова передает ТАСС.

"В ход идут инсинуации по поводу катастрофы самолета AZAL в декабре прошлого года, результатом чего стало, в частности, закрытие Русского дома в Баку", – сказал дипломат.

По его словам, страны Запада сейчас предпринимают максимум усилий, чтобы ограничить российское участие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. К таким мерам прибегают, чтобы заключить скороспелое мирное соглашение, хотя однобокий подход европейских партнеров не помогает урегулированию, подчеркнул политик. 

Масюк отметил, что российская сторона пытается минимизировать ущерб отношениям с Баку с последовательного доведения своей позиции. И в Москве надеются, что азербайджанские власти будут придерживаться аналогичного подхода.

Ранее эксперты предупредили, что ухудшение отношений между Россией и Азербайджаном может привести к развязыванию войны в регионе. Поэтому лучшим вариантом будет решить все проблемы дипломатией – они полагают, что для этого Владимир Путин должен лично позвонить Ильхаму Алиеву.

Источник: ТАСС
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