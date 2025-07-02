Ведомости: разрыв торговли с РФ сильно ударит по Азербайджану

Республика сильно зависит от экономических отношений между странами

Дальнейшее обострение отношений между Москвой и Баку может привести к разрыву торговых связей между странами. И если Россия быстро оправится от потери, то Азербайджан столкнется с серьезным ударом, заявили эксперты в беседе с "Ведомостями".

В первую очередь потери будут ощутимы на энергетическом рынке. Для собственных нужд республика закупает российскую нефть, а свою премиальную Azeri Light отдает на экспорт, имея с этого серьезную прибыль. Также для Азербайджана российский рынок является одним из главных для сбыта овощей и фруктов.

"Он потеряет не только рынок и поставщика, но и логистического партнера. Россия же столкнется с локальными потерями и ростом цен на отдельные товары, но сможет перенастроить потоки и компенсировать разрыв другими рынками", – заявил директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель.

В прошлом году доля Азербайджана во внешней торговле России составляла всего 1%, хотя в последние годы объемы товарооборота существенно выросли. Российская сторона обеспечивает одну десятую от всего внешнеторгового оборота республики.

Ранее в российском МИД заявили, что третьи стороны намеренно пытаются рассорить Москву и Баку.