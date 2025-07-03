На связь вышел мэр города

На одесской территории сегодня, 3 июля, произошел взрыв, совпавший по времени с объявлением воздушной тревоги. Оглушительный звук был слышен во многих частях города.

В частности, соответствующее заявление сделал глава города Геннадий Труханов, указав в соцсетях, что звук мощного взрыва разносился на большие расстояния.

"В городе был слышен взрыв", – написал государственный деятель.

Российская армия начала наносить удары по критическим объектам на украинских землях осенью 2022 года – вскоре после подрыва Крымского моста. По данным российских властей, за организацией той террористической провокации стояли незалежные спецслужбисты. С тех пор удары приходятся по предприятиям оборонного комплекса, узлам связи и центрам управления украинской армии.

Как неоднократно подчеркивал официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков, цели выбираются таким образом, чтобы не затрагивать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы.

Тем временем всушники продолжают практику террористических атак против российских городов. На днях под ударом оказался Ижевск.