Многие остались недовольны результатами переговоров

Российский лидер Владимир Путин во время новой беседы по телефону с американским коллегой поставил Дональда Трампа в трудное положение. Такое мнение выразил известный в Австралии политолог Майкл Уэр.

По его оценке, глава нашей страны занял жесткую позицию и не стал идти на уступки, что стало особенно ощутимо на фоне решения хозяина Белого дома прекратить поставки оружия украинской армии всего за два дня до беседы.

Австралиец отметил, что даже канал Fox News, который обычно поддерживает лидера Америки, признал его провал, что говорит о росте влияния Москвы на будущих переговорах по киевскому кейсу. Он подчеркнул, что после разговора между лидерами можно считать, что счет в пользу России – один-ноль.

"Путин не стал отступать, и это поставило Трампа в безвыходное положение", – заметил специалист по геополитике.

Ранее хозяин Овального кабинета сам признался, что остался недоволен результатами беседы с российским главнокомандующим. По его словам, серьезного продвижения в украинском вопросе достичь не удалось.

Разговор между первыми лицами состоялся 3 июля. Обсуждались как ситуация в Незалежной, так и обстановка на Ближнем Востоке.

К слову, ранее была раскрыта истинная цель звонка Макрона главе России.