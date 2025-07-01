Париж сообщил о возможной встрече Путина и Макрона

Одна деталь в разговоре Путина и Макрона привлекла всеобщее внимание
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Россия и Франция по-разному осветили состоявшуюся впервые за три года беседу лидеров

Французский президент Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, затронув две важные геополитические темы: ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Кремль и Елисейский дворец выдали по этому поводу два информационных сообщения, и в одном из них была неожиданная деталь, которая привлекла внимание СМИ.

Российская сторона ограничилась заявлениями о важности поддержания мира и безопасности на Ближнем Востоке, сохранении режима ядерного нераспространения, акцентировав внимание на праве Тегерана развивать мирный атом. Говоря об Украине, Путин напомнил, что конфликт – прямое следствие политики Запада. По его словам, важно устранить первопричины кризиса, чтобы добиться долгосрочного урегулирования.

Во Франции, в свою очередь, были более краткими. Макрон, по заявлению Елисейского дворца, выразил решимость искать дипломатический способ решения проблемы на Ближнем Востоке, а также призвал к скорейшему прекращению огня на Украине. Однако был указан еще один интересный нюанс.

"Оба президента решили координировать свои усилия и вскоре встретиться, чтобы обсудить этот вопрос вместе", – сказано в сообщении.

В Кремле же про личную встречу Путина и Макрона ничего сказано не было – пресс-служба лишь указала, что стороны договорились "продолжить контакты в целях возможной координации позиций", что также может указывать на еще один телефонный звонок в будущем.

Источник: Елисейский дворец

"Просто и успешно": что Европа готовит России – в ФРГ подробно описали план

Ситуация близка к точке невозврата

Погибшие и тяжелораненые: боевики ВСУ напали на Ижевск

Всушники продолжают терроризировать мирные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей