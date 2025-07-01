Париж сообщил о возможной встрече Путина и Макрона

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Французский президент Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, затронув две важные геополитические темы: ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Кремль и Елисейский дворец выдали по этому поводу два информационных сообщения, и в одном из них была неожиданная деталь, которая привлекла внимание СМИ.
Российская сторона ограничилась заявлениями о важности поддержания мира и безопасности на Ближнем Востоке, сохранении режима ядерного нераспространения, акцентировав внимание на праве Тегерана развивать мирный атом. Говоря об Украине, Путин напомнил, что конфликт – прямое следствие политики Запада. По его словам, важно устранить первопричины кризиса, чтобы добиться долгосрочного урегулирования.
Во Франции, в свою очередь, были более краткими. Макрон, по заявлению Елисейского дворца, выразил решимость искать дипломатический способ решения проблемы на Ближнем Востоке, а также призвал к скорейшему прекращению огня на Украине. Однако был указан еще один интересный нюанс.
"Оба президента решили координировать свои усилия и вскоре встретиться, чтобы обсудить этот вопрос вместе", – сказано в сообщении.
В Кремле же про личную встречу Путина и Макрона ничего сказано не было – пресс-служба лишь указала, что стороны договорились "продолжить контакты в целях возможной координации позиций", что также может указывать на еще один телефонный звонок в будущем.
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