МИД Украины вызвал венгерского посла из-за язвительной карикатуры на Зеленского

Язвительная карикатура на Зеленского привела в ярость власти Украины - фото
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
В Киеве начали разборки

Украинские власти резко отреагировали на появление в Будапеште уличной "рекламы" с изображением Владимира Зеленского.

Поводом для разборок стал билборд, где украинский лидер и венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр были изображены в виде птенцов, вылупившихся из яиц, держащих флаги Украины. Надпись сверху гласила: "Похожи как две капли воды". В Киеве восприняли это как оскорбление, направленное не только против Зеленского, но и всей украинской государственности.

МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера и выразил ему официальный протест. Там отметили, что действия венгерских властей воспринимаются как намеренная попытка втянуть Украину в политическую борьбу внутри Венгрии. По его словам, подобные выпады становятся систематическими и выглядят как попытка подорвать отношения между двумя странами.

Кадр: соцсети

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан ранее открыто заявил, что Будапешт не поддерживает евроинтеграцию Киева, а глава его администрации Гергей Гуйяш обвинил украинские спецслужбы в попытках давления на венгерские СМИ.

К слову, ранее стало известно, что ненависть к Зеленскому вынудила Трампа пойти на решительный шаг. Личные отношения играют большую роль в геополитике.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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