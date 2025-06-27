Глава России поделился оценкой происходящего

Российский лидер Владимир Путин резко прокомментировал политику западных стран, направленную на изоляцию и экономическое давление на Москву. Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что несмотря на все попытки Запада "похоронить" экономику нашей страны, сама Европа переживает серьезные потрясения.

По словам главы государства, западные политики на протяжении последних лет неустанно предсказывают крах российской экономики, тогда как в действительности тяжелее всего приходится им самим.

"Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая", – емко подчеркнул глава России.

Он отметил, что в нашей стране рост ВВП в 2024 году составил 4,3%, а годом ранее – 4,1%, что говорит о стабильном развитии даже в условиях давления. А западные страны все ближе к полному фиаско, о чем жестко и напомнил президент.

Российская экономика не просто выстояла, а адаптировалась и начала расти, в том числе благодаря переориентации на внутренние ресурсы и новые международные партнерства. Сегодня уже для всех очевидно, что попытки сорвать экономическую устойчивость страны не увенчались успехом.

В то же время сама Европа все чаще сталкивается с рецессией, ростом цен, обострением социальных проблем и падением промышленного производства. Однако западные лидеры продолжают пытаться "наказать" Россию, игнорируя тот факт, что вред от их действий наносится в первую очередь самим европейцам.

К слову, ранее на Западе сделали мрачное заявление о Путине.