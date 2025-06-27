Многие европейцы выступают за продолжение давления на нашу страну

Глава правительства Словакии Роберт Фицо высказал скепсис по поводу 18-го пакета санкций Евросоюза против России. При этом политик выбрал весьма оригинальную формулировку, что вызвало особой резонанс.

По его словам, ограничения кажутся эффектными на словах, но не несут никакой реальной пользы. Фицо отметил, что вокруг этих мер много шума: они "выглядят весьма секси" и обсуждаются повсеместно, но, по его убеждению, эффект от них окажется нулевым, как и в случае с предыдущими ограничениями. Он подчеркнул, что сейчас Словакию больше волнует риск прекращения поставок газа с 1 января 2028 года.

Политик заявил, что считает своим прямым долгом защищать интересы граждан своей страны, а также поддерживать национальную промышленность. Напомним, ранее Словакия уже попросила отложить голосование по санкциям до тех пор, пока вопрос с энергоснабжением не будет решен.

Если же Брюссель все-таки вынесет вопрос на обсуждение, Фицо предупредил: Словакия применит право вето. Он также ранее подчеркивал, что республике необходимо сохранить доступ к российским энергоресурсам, поскольку их утрата приведет к росту цен и ударит по экономике всего ЕС.

К слову, ранее на Западе сделали мрачное заявление о Путине.