Фицо: новый пакет санкций против РФ выглядит заманчиво, но не будет эффективен

"Весьма секси": власти Словакии сделали неожиданное заявление о санкциях против России
Роберт Фицо. Кадр: YouTube
Многие европейцы выступают за продолжение давления на нашу страну

Глава правительства Словакии Роберт Фицо высказал скепсис по поводу 18-го пакета санкций Евросоюза против России. При этом политик выбрал весьма оригинальную формулировку, что вызвало особой резонанс.

По его словам, ограничения кажутся эффектными на словах, но не несут никакой реальной пользы. Фицо отметил, что вокруг этих мер много шума: они "выглядят весьма секси" и обсуждаются повсеместно, но, по его убеждению, эффект от них окажется нулевым, как и в случае с предыдущими ограничениями. Он подчеркнул, что сейчас Словакию больше волнует риск прекращения поставок газа с 1 января 2028 года.

Политик заявил, что считает своим прямым долгом защищать интересы граждан своей страны, а также поддерживать национальную промышленность. Напомним, ранее Словакия уже попросила отложить голосование по санкциям до тех пор, пока вопрос с энергоснабжением не будет решен.

Если же Брюссель все-таки вынесет вопрос на обсуждение, Фицо предупредил: Словакия применит право вето. Он также ранее подчеркивал, что республике необходимо сохранить доступ к российским энергоресурсам, поскольку их утрата приведет к росту цен и ударит по экономике всего ЕС.

К слову, ранее на Западе сделали мрачное заявление о Путине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Украина выступила с угрозой в адрес России

В Киеве уже готовятся совершить массированную атаку

Мединский публично унизил генсека НАТО Рютте

Политик пошутил над историческими знаниями главы Североатлантического альянса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей