Радио "Судного дня" передало два сигнала перед саммитом РФ и США

Радио "Судного дня" выдало в эфир два загадочных сигнала перед саммитом РФ и США
Фото: www.unsplash.com
Важное для всего мирового пространства событие состоится сегодня, 15 августа

За сутки до саммита российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске радиостанция УВБ-76, известная под неофициальным названием "радио Судного дня", передала в эфир два новых сообщения. Такую информацию публикуют энтузиасты, которые занимаются мониторингом трансляций этой станции.

Согласно данным наблюдателей, 14 августа в 13:05 по московскому времени в эфире прозвучало слово "Марель", а в 18:33 – "Стокотон".

УВБ-76 – это военная радиостанция, приступившая к выполнению своих "таинственных функций" еще в семидесятые. В обычное время она транслирует монотонный звуковой сигнал, из-за чего получила прозвище "Жужжалка". Периодически эфир прерывается для передачи отдельных кодовых слов, назначение которых остается неизвестным.

Напомним, встреча руководителей двух ведущих держав состоится 15 августа на Аляске. Лидеры выступят с короткими заявлениями, после чего проведут переговоры, главной темой которых станет урегулирование затянувшейся на территории украинского государства конфликтной ситуации. После завершения встречи запланирована совместная пресс-конференция.

К слову, ранее стало известно, что Киев уже выбрал жертву к саммиту на Аляске.

