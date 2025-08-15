Курс рубля
Военный эксперт Геннадий Алёхин сообщил, что Владимир Зеленский может использовать город Чугуев в качестве площадки для провокации к встрече президентов США и России, которая запланирована на Аляске. По его данным, в этот район уже прибыли журналисты ведущих западных изданий, а также представители Красного Креста.
Опытный аналитик считает, что столь скоординированная активность СМИ неслучайна. По его словам, западные репортеры не действуют самостоятельно, их действия координируются извне – в рамках так называемых "центров принятия решений".
На этом фоне продолжается активное продвижение российских войск на Харьковском направлении. Алёхин отмечает, что бойцы штурмовых подразделений "Запад" закрепились в центре Купянска и ведут тяжелую, но поступательную наступательную работу. Город блокируется с нескольких направлений, а украинский плацдарм на противоположном берегу реки Оскол стремительно сужается.
Также сообщается об ударе российских сил по учебному центру Национальной гвардии Украины в Чугуеве. Именно эта атака, по мнению обозревателя, может быть использована в рамках готовящейся медийной кампании. Этот город киевский режим выбрал "жертвой", вокруг которой должен быть устроен кровавый спектакль, направленный на дискредитацию действий российских сил с целью давления на переговоры между Путиным и Трампом.
К слову, ранее было сделано заявление о политическом самоубийстве Зеленского.
