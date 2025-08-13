Politico: Украина выставила требования для завершения конфликта с Россией

В Киеве все еще пытаются продавить свои условия, несмотря на фактический проигрыш

Владимир Зеленский и европейские союзники надеются, что смогут оказать воздействие на Дональда Трампа в преддверии переговоров на Аляске, чтобы избежать катастрофического сценария мирного урегулирования на Украине. Лидер намерен воспользоваться предстоящим саммитом в среду, чтобы обозначить свои красные линии, пишет Politico.

В первую очередь, Киев будет требовать от Москвы оплаты за нанесенный ущерб – порядка 500 млрд – 1 трлн евро. В дополнение к этому украинцы требуют, чтобы все военнопленные вернулись на Украину.

Второе условие – перед любыми территориальными уступками должно наступить прекращение огня. Но даже несмотря на это, украинские власти категорически отказываются отдавать свои регионы.

Также Киев хочет получить гарантии безопасности. И единственный способ добиться этого наверняка – получить обещание членства в НАТО и ЕС, поскольку, по мнению офиса президента, это поможет добиться долгосрочного урегулирования.

Последнее – Украина требует договоренностей, которые не позволят вернуть Россию в мировую экономику. Например, отказ от снятия антироссийских санкций.

"Реальность такова, что Украина может пережить войну, но не пережить мир. Мир может оказаться настолько плохим, что он может подорвать саму социальную, экономическую и политическую структуру страны, что фактически приведет к краху государства", – подытожили в статье.

