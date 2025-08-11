Марков обратил внимание на заявление о "плане окончания СВО" по ТВ

На ТВ сделали неожиданное заявление об окончании СВО
Россиян начали готовить к возможному прекращению боевых действий

На российском телевидении неожиданно ввели новый термин – "план окончания СВО". Это является сильным сигналом для российской медиамашины, уверен политолог Сергей Марков.

Он отметил, что услышал эту фразу их уст ведущего Евгения Попова в передаче "Вести недели". Словосочетание прозвучало в репортаже, посвященном предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Марков напомнил, что программа на "России 1" является одной из самых рейтинговых на российском ТВ.

"Это фактически сигнал для всей российской медиа машины. И это придаст огромный энтузиазм миллионам людей", – написал он.

В преддверии встречи Путина и Трампа американская и российская стороны не скрывают своего энтузиазма в отношении возможного мирного урегулирования. Противоположная реакция на Украине и в Европе, где опасаются, что лидеры могут договориться о чем-то в обход Киева и Брюсселя, и условия окажутся для них невыгодными.

Тем не менее, американский президент в начале недели выступил с предупреждением, что Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки ради мира, и это не обсуждается. Какие именно – пока вопрос открытый.

Ранее на Западе заявили, что Путин может допустить передачу Украине двух регионов в обмен на сухопутный коридор в Крым.

Источник: Telegram

