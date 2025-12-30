Лерчек срочно прооперировали после повторной госпитализации

Хирургическое вмешательство выполнили по показаниям медиков. которым создательница марафонов жаловалась на свое состояние

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) экстренно госпитализировали уже во второй раз за неделю. Как пишет Shot, причиной стали боли, которые испытывает беременная женщина. Ее пришлось экстренно прооперировать, сообщает Shot.

В настоящее время Чекалина находится в больнице, ее состояние стабильно. Операция была проведена по показаниям медиков, которые та жаловалась на сильную боль. Угрозы ребенку отсутствуют. А возлюбленный блогера Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что они надеются провести Новый год в домашней обстановке.

В последний раз Лерчеке госпитализировали из-з сильных болей в спине и почечные колики.

В ноябре блогер подтвердила свою четвертую беременность, появившись на суде в платье, которое подчеркнуло ее положение. Тогда же Валерия заявила, что отец ребенка – Луис, преподаватель по танцам.

Валерия находится по домашним арестом, ей также нельзя пользоваться интернетом и мобильной связью. Меры действуют в отношении создательницы марафонов до мая 2026 года.

Чекалина неоднократно просила суд смягчить меры, заявляя, что непричастна к денежным махинациям (Лерчек настаивала, что якобы во всем виновен ее бывший муж Артем). Оба вместе со своим бизнес-партнером проходили фигурантами дела о незаконном переводе средств за границу в размере около 250 млн рублей.