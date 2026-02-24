Отец Яниса Тиммы: "Из-за Седоковой мы общались очень редко"

Отец Яниса Тиммы: "Из-за Седоковой мы общались очень редко"
Фото: соцсети
Сын впал в депрессию из-за певицы, убежден Райтис

Отец Яниса Тиммы не может ответить на вопрос о причинах расставания сына с Анной Седокой, которую считает неудачной актрисой. С октября 2024-го у него не было связи с сыном. И считает все разногласия, о которых они писали в соцсетях, пиаром.

Из-за певицы, разрыв с которой тяжело переживал Янис, общение отца с сыном практически сошло на нет.

"Из-за Седоковой мы с сыном общались очень редко. Можно сказать, не общались вовсе, поэтому мне трудно что-то сказать. Теперь уже понятно, что у него была депрессия. Похоже, он осознавал, что пошел по неверному пути, связавшись с этой женщиной", – высказался Райтис.

В повседневной жизни, отметил мужчина, Янис не пил – он был спортсменом и сохранял форму.

Друзья Яниса говорили, что отношения с баскетболистом у них ухудшились – он редко с ними общался (по их же словам) из-за "той женщины".

"Я не знаю, как сын жил в последний месяц. Точнее, знаю немного. Но, думаю узнаю все. Или почти все…", – приводит "МК" слова Райтиса.

Ныне родные Яниса, чья смерть стала для них глубочайшей трагедией, пытаются добиться признания брачного договора сына с Седоковой недействительным.

Источник: "МК" ✓ Надежный источник
По теме

"В голову Зеленскому": всплыли детали плана Залужного

Незалежную ждет череда новых потрясений

Один глупый шаг Киева обескуражил европейского полковника

Незалежная допускает стратегические просчеты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей