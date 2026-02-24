Отец Яниса Тиммы: "Из-за Седоковой мы общались очень редко"

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Отец Яниса Тиммы не может ответить на вопрос о причинах расставания сына с Анной Седокой, которую считает неудачной актрисой. С октября 2024-го у него не было связи с сыном. И считает все разногласия, о которых они писали в соцсетях, пиаром.
Из-за певицы, разрыв с которой тяжело переживал Янис, общение отца с сыном практически сошло на нет.
"Из-за Седоковой мы с сыном общались очень редко. Можно сказать, не общались вовсе, поэтому мне трудно что-то сказать. Теперь уже понятно, что у него была депрессия. Похоже, он осознавал, что пошел по неверному пути, связавшись с этой женщиной", – высказался Райтис.
В повседневной жизни, отметил мужчина, Янис не пил – он был спортсменом и сохранял форму.
Друзья Яниса говорили, что отношения с баскетболистом у них ухудшились – он редко с ними общался (по их же словам) из-за "той женщины".
"Я не знаю, как сын жил в последний месяц. Точнее, знаю немного. Но, думаю узнаю все. Или почти все…", – приводит "МК" слова Райтиса.
Ныне родные Яниса, чья смерть стала для них глубочайшей трагедией, пытаются добиться признания брачного договора сына с Седоковой недействительным.
Незалежную ждет череда новых потрясений