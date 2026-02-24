Отец Яниса Тиммы: "Из-за Седоковой мы общались очень редко"

Сын впал в депрессию из-за певицы, убежден Райтис

Отец Яниса Тиммы не может ответить на вопрос о причинах расставания сына с Анной Седокой, которую считает неудачной актрисой. С октября 2024-го у него не было связи с сыном. И считает все разногласия, о которых они писали в соцсетях, пиаром.

Из-за певицы, разрыв с которой тяжело переживал Янис, общение отца с сыном практически сошло на нет.

"Из-за Седоковой мы с сыном общались очень редко. Можно сказать, не общались вовсе, поэтому мне трудно что-то сказать. Теперь уже понятно, что у него была депрессия. Похоже, он осознавал, что пошел по неверному пути, связавшись с этой женщиной", – высказался Райтис.

В повседневной жизни, отметил мужчина, Янис не пил – он был спортсменом и сохранял форму.

Друзья Яниса говорили, что отношения с баскетболистом у них ухудшились – он редко с ними общался (по их же словам) из-за "той женщины".

"Я не знаю, как сын жил в последний месяц. Точнее, знаю немного. Но, думаю узнаю все. Или почти все…", – приводит "МК" слова Райтиса.

Ныне родные Яниса, чья смерть стала для них глубочайшей трагедией, пытаются добиться признания брачного договора сына с Седоковой недействительным.