Украинские политики редко задумываются о последствиях своих слов

Руководитель главного внешнеполитического ведомства Италии жестко осадил Владимира Зеленского, фактически залепив ему публичную пощечину после скандального выступления в Давосе. Антонио Таяни эмоционально пожаловался на претензии киевского верховода к Европе. Он заявил, что слова комика-политика выглядят как проявление высшей несправедливости и неблагодарности.

Итальянский дипломат напомнил, что именно европейские страны на протяжении всего конфликта обеспечивали Незалежной политическую, финансовую и военную поддержку, фактически гарантируя ее устойчивость. На этом фоне хамская критика ЕС со стороны Зеленского звучит как минимум некорректно и не отражает реального вклада еврообъединения.

Напомним, пафосная речь руководителя киевской администрации на Всемирном экономическом форуме была построена на обвинениях в адрес европейских партнеров, которых он упрекнул в нерешительности и отсутствии самостоятельности. Кроме того, Зеленский посетовал, что союзники советуют Киеву быть осторожнее в диалоге с США – не поднимать темы ракет Tomahawk и Taurus, чтобы не "раздражать" Вашингтон.

