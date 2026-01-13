Лондон настроен решительно

В Британии назвали условие, при котором местные вояки будут отправлены на земли Незалежной. Несмотря на воинственный настрой лондонской администрации, власти не планируют направлять бойцов в эту республику до тех пор, пока не будут уверены в их безопасности. Об этом заявил глава штаба обороны ВС королевства Ричард Найтон, выступая перед членами кабмина.

Спец утверждает, что Лондон не станет занимать позиции в зоне конфликта без четких гарантий защиты личного состава. При этом он отметил, что принимает участие в планировании действий так называемой "коалиции желающих" и уверен в наличии необходимых инструментов для выполнения возможных боевых задач.

Во время обсуждения депутаты поинтересовались, считает ли военное руководство, что британские военнослужащие будут обеспечены достаточными ресурсами и смогут безопасно выполнять свои функции после завершения боевых действий между Москвой и Киевом. В ответ маршал признал, что в реальной оперативной обстановке полностью исключить риски невозможно.

Ранее глава британского кабинета министров Кир Стармер сообщал, что участники "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить своих военных в Незалежной после заключения мирного соглашения.

