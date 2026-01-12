Многие в Европе занимаются популизмом

Инициатива главы британского правительства Кира Стармера о размещении многонациональных сил на украинских землях вызвала резкую реакцию в Соединенных Штатах. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал эти заявления пустыми и оторванными от реальности, подчеркнув, что за громкими словами не стоит никакого реального плана действий.

По его оценке, сам высокопоставленный представитель Лондона фактически признает, что речь идет лишь о "политическом жесте". Никаких подготовленных решений по отправке британских военных не существует, а потому возникает закономерный вопрос, зачем вообще потребовалась помпезная встреча в Париже, если результатом стала лишь воинственная декларация без какого-либо реального содержания.

Американский аналитик также обратил внимание на внутренние противоречия идеи. В итоге выходит, что предлагается разместить силы, которых у Британии нет в нужном объеме, ради обеспечения режима прекращения огня, которого пока не существует и который вряд ли будет достигнут в обозримой перспективе. В таком виде, считает эксперт, концепция выглядит не просто сырой, а откровенно фантазийной.

Ранее британский премьер заявлял, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на недавней встрече в Париже договорились о намерении направить войска на земли Незалежной после заключения мирного соглашения. Он говорил о планах Британии и Франции создать военные базы на украинской территории и развернуть склады техники для всушников после прекращения огня.

К слову, ранее были раскрыты сценарии удара возмездия российской армии по Украине.