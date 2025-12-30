Вопиющая провокация не останется безнаказанной

Попытка удара украинских беспилотников по резиденции российского главнокомандующего в Новгородской области стала резонансным событием и, по мнению многих экспертов, вывела конфликт на новый уровень. Атака была расценена в Москве как акт государственного терроризма.

Любопытно, что, несмотря на международный резонанс и осуждение со стороны ряда стран, Европа предпочла отмолчаться. В свою очередь, руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров дал понять, что Москва не выходит из переговоров, но ее позиция будет скорректирована с учетом произошедшего, а параметры ответных действий уже определены.

Военный обозреватель Виктор Баранец считает произошедшее нетипичным шагом со стороны ВСУ и видит в нем попытку демонстративного сигнала Кремлю. По его оценке, Киев сознательно идет на эскалацию в момент, когда обсуждаются возможные договоренности, тем самым провоцируя жесткий и асимметричный ответ России. Эксперт полагает, что дальнейшие удары могут затронуть цели, по которым ранее не били, и стать крайне чувствительными для украинского руководства.

Аналитик порассуждал о том, какими могут быть ответные шаги России. По его мнению, если Киев перешел к атакам на резиденции, то логика зеркального ответа вполне очевидна. Он допускает, что в качестве реакции могут рассматриваться удары по правительственным резиденциям, дачам и объектам, связанным с высшим руководством Украины, в том числе расположенным вблизи Киева. Однако при этом обозреватель подчеркивает, что Москва все же вряд ли будет заниматься такой "мелочной игрой". Скорее всего, акцент будет сделан на куда более важные цели.

Баранец не исключает, что Москва расширит географию и масштаб военных действий. В числе возможных направлений он называет Одессу и другие крупные города, подчеркивая, что игра может пойти по-крупному. Он резюмировал, что цель провокаций ВСУ – сорвать переговоры и выставить Россию недоговороспособной, однако итог развернувшейся ситуации может оказаться весьма неприятным для киевского режима.

"Мы можем развернуть наступление на Одессу, Николаев, мы можем развернуть на Сумы, Харькова и Днепропетровск. Мы выйдем, мы покажем, что мы пойдем дальше", – отметил эксперт.

