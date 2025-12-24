Киев в итоге примет невыгодные для себя условия, считает спикер

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров полагает, что выделенный ЕС кредит на 90 млрд евро даже частично не сможет покрыть расходы Киева. Поэтому мнение западных обозревателей о том, что конфликт будет завершен в 2026 году на условиях, не имеющих никакой выгоды для Украины, близок к истине.

Ранее в Politico вышел в материал, где говорится, что общеевропейского займа не хватит Украине на год конфликта: Владимиру Зеленскому нужно больше денег, а блоку с каждым разом все сложнее выбить для него средства.

Килинкаров называет такой прогноз близким к истине. Спикер отметил, что для продолжения боевых действий Киеву потребуется "сверху" около 60-70 млрд евро – с обеспечением текущей интенсивности. Но вряд ли эти деньги удастся найти. Финансирование США в сравнении с 2024-м сократилось в 77 раз. А Европа уже сделала для Зеленского все, что смогла.

К финансовым сложностям для Киева накладываются атаки ВС России на энергоинфраструктуру в глубоком тылу. Полем боя ныне является вся Украина – не восточная часть, как в прошлом. Основной вызов для Зеленского – тыловые проблемы, которые связаны с энергетикой. Однако сделать это на фоне масштабных атак он ничего не может.

В таких условиях, полагает Килингаров, Россия наверняка увидит благоприятный момент, чтобы поставить Киев перед своими условиями. Пик эскалации придется на праздничные дни – именно тогда ожидаются наиболее интенсивные атаки и удары по инфраструктуре.

"<...> чтобы принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров и договориться", подчеркнул Килинкаров.