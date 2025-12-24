Экс-депутат Рады: пик эскалации на Украине придется на новогодние праздники

Экс-депутат Рады предрек пик эскалации на Украине на новогодние праздники
Фото: commons.wikimedia.org
Киев в итоге примет невыгодные для себя условия, считает спикер

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров полагает, что выделенный ЕС кредит на 90 млрд евро даже частично не сможет покрыть расходы Киева. Поэтому мнение западных обозревателей о том, что конфликт будет завершен в 2026 году на условиях, не имеющих никакой выгоды для Украины, близок к истине.

Ранее в Politico вышел в материал, где говорится, что общеевропейского займа не хватит Украине на год конфликта: Владимиру Зеленскому нужно больше денег, а блоку с каждым разом все сложнее выбить для него средства.

Килинкаров называет такой прогноз близким к истине. Спикер отметил, что для продолжения боевых действий Киеву потребуется "сверху" около 60-70 млрд евро – с обеспечением текущей интенсивности. Но вряд ли эти деньги удастся найти. Финансирование США в сравнении с 2024-м сократилось в 77 раз. А Европа уже сделала для Зеленского все, что смогла.

К финансовым сложностям для Киева накладываются атаки ВС России на энергоинфраструктуру в глубоком тылу. Полем боя ныне является вся Украина – не восточная часть, как в прошлом. Основной вызов для Зеленского – тыловые проблемы, которые связаны с энергетикой. Однако сделать это на фоне масштабных атак он ничего не может.

В таких условиях, полагает Килингаров, Россия наверняка увидит благоприятный момент, чтобы поставить Киев перед своими условиями. Пик эскалации придется на праздничные дни – именно тогда ожидаются наиболее интенсивные атаки и удары по инфраструктуре. 

"<...> чтобы принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров и договориться", подчеркнул Килинкаров.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
По теме

Россия нанесла массированный удар, о котором говорил Зеленский

Под огнем оказались объекты на Западной Украине

SC: Зеленский создаст из выделенных 90 млрд евро "резервный фонд" для побега

Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей