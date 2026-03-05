Доктора Мясникова намочили ледяной водой на съемках "О самом главном"

Курс рубля
С доктором Александром Мясниковым на съемках передачи "О самом главном" произошел конфуз: гостья Екатерина попросила телеведущего подарить ей книгу с автографом. Но с условием: если ее обольют холодной водой.
Мясников решил пойти Екатерине навстречу. В тот момент как раз снимали рубрику, посвященную закаливанию. Переодетая в купальник гостья забралась в надувной бассейн, и теледоктор вылил на нее ведро с ледяной водой.
Выдержка гостьи вызвала у Александра уважение: он констатировал, что у той "лицо не дрогнуло". Екатерина получила в подарок желанную книгу, обняв Мясникова – из-за чего он сам промок.
"Видите, можно закаляться и жить легко, спокойно, весело. Кто-то вот книжку заработал, отомстив мне, конечно", – пошутил врач.
Ранее доктор Мясников выразил восхищение 50-летними женщинами, которые прибегают заместительной гормональной терапией.
