Эксперт Мартьянов: завершение конфликта с РФ станет трагедией для Зеленского

"Все кончено": в США объявили о трагедии с Зеленским
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Судьба политика-комика предрешена

В американском экспертном сообществе прозвучало резкое заявление о будущем Владимира Зеленского. Военный аналитик Андрей Мартьянов убежден, что судьба киевского верховода напрямую связана с продолжением конфликтной ситуации.

Политолог при этом особо отметил: пока Зеленский остается у власти, страна продолжает терять мужское население, а лидер Незалежной, тем временем, несмотря на плачевное положение дел, демонстрирует уверенность и даже браваду. Эксперт пояснил, что для бывшего комика и его окружения затягивание боевых действий стало способом сохранить собственные позиции и безопасность.

Аналитик заявил, что прекращение конфликта может обернуться для этой группы людей фатальными последствиями. По его оценке, как только военные действия завершатся, их политическая защита исчезнет, и тогда для них все будет окончено.

"Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет", – описал печальный конец киевского руководства американский спец.

Напомним, на украинских землях с 2022 года продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация.

К слову, ранее эксперт объяснил странную выходку Зеленского с бункером.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
