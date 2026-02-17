У противника почти не осталось ТЭЦ и ТЭС, которые бы работали на военные нужды

Гиперзвуковые "Цирконы" ударили по подстанции "Киевская" в Наливайковке – она находится в 50 километрах от Киева. Этот объект отвечает за прием энергии с атомной электростанции в западной части Украины. Как указывает военный эксперт Юрий Кнутов, практически вся энергетика страны – ТЭЦ и ТЭС – выведена из строя.

ВС России отрабатывают по подстанциям до 750 кВт, энергия на которые идет с АЭС, обеспечивая остальные украинские регионы. Степень повреждения вариативна: где-то речь идет о поврежденных цехах, где-то урон генерирующим мощностям не подлежит восстановлению.

Исходя из заявлений представителей режима Владимира Зеленского, обычные электроподстанции практически не могут вырабатывать электроэнергию – ее вырабатывают только АЭС.

Электроэнергия на Украине, добавил Кнутов. в большинстве идет на нужды ВПК. Поэтому наносятся удары по энергетической инфраструктуре, которым отдается приоритет – за счет вывода подстанций 750 кВт. Как итог, АЭС не могут выдавать электроэнергию в систему снабжения ВПК противника.

"Поэтому приходится либо отключать их от этой системы, либо даже был случай остановки реактора, чтобы не произошло перегрузки системы. Поэтому применение ракет "Циркон" отвечает задачам фактического вывода из строя энергетических мощностей", – отмечает Кнутов.

Ранее Зеленский признал удар по украинскому ВПК, в ходе которого была уничтожена крупная производственная линия ракет "Фламинго".