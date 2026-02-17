Зеленский сообщил о мощном ударе ВС РФ по энергетике Украины

Киев забился в панике после российского удара возмездия
Фото: www.unsplash.com
Местные власти уже не могут отрицать очевидное

Киевский верховод Владимир Зеленский прокомментировал российский удар возмездия. Политик был вынужден признать, что в стране сложилась крайне напряженная ситуация после масштабной атаки со стороны российских сил. На просторах интернет-пространства он пожаловался, что удар носил массированный характер и затронул сразу несколько регионов республики.

Глава киевского режима объявил, что ходе операции ВС РФ было задействовано около 400 беспилотников и 29 ракет различных типов, в том числе баллистических. Он с прискорбием констатировал, что удары пришлись по объектам в 12 регионах, что существенно осложнило обстановку в республике.

Ранее в главном оборонном ведовстве нашей страны заявили, что 17 февраля был нанесен удар возмездия по предприятиям оборонной промышленности Незалежной и объектам энергоинфраструктуры, которые используются всушниками. В ведомстве уточнили, что для этого применялись дроны, а также высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования.

К слову, ранее были раскрыты два главных страха главы украинского государства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
