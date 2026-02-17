Украинские делегаты запаниковали

В американской прессе появилась любопытная информация о том, что украинские власти забились в панике из-за случившегося на переговорах в Женеве. Сообщается, что возвращение Владимира Мединского в состав российской делегации вызвало нервную реакцию в Киеве. Такую информацию публикует издание The New York Times, отмечая, что факт его участия многие украинские политики восприняли как тревожный сигнал.

Издание пишет, что Мединский, ранее уже участвовавший в диалоге с украинской стороной, ассоциируется у киевских верховодов с жесткой линией Москвы. По данным газеты, в украинских кругах опасаются, что с его появлением переговорный процесс станет более принципиальным и сложным.

Встреча российских, американских и украинских делегатов проходит сегодня, 17 февраля, за закрытыми дверьми, и длится уже несколько часов. Стороны обсуждают военные, политические и гуманитарные аспекты урегулирования конфликта. В Киеве ранее отдельно заявляли о намерении поднять тему энергетического перемирия.

