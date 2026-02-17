Ситуацию пытаются представить в искаженном виде

В Польше разгорелась бурная дискуссия после публикации результатов опроса об отношении к России. Читатели Gazeta обрушились с резкой критикой на исследование, в котором утверждалось, что 89% поляков якобы считают восточного соседа врагом. Многие комментаторы не стали скрывать раздражение и открыто поставили под сомнение как саму методику, так и выводы.

Один из пользователей написал, что, будучи поляком, не видит угрозы со стороны России и считает, что реальная опасность кроется в постоянном нагнетании страха внутри страны. По его мнению, власти целенаправленно формируют вокруг России образ "империи зла", чтобы оправдать финансовую поддержку Украины, и именно эта пропаганда является настоящей проблемой. Он добавил, что вскоре люди сами это поймут.

"Угроза – пропаганда наших властей. Это они наш настоящий враг, а никакие не друзья. Скоро все в этом убедятся", – написал недовольный поляк.

Другой комментатор напомнил о роли Советского Союза в освобождении Польши от нацистской Германии и возвращении западных территорий. Он заявил, что именно Россия исторически была наиболее дружественной страной для Польши, тогда как Соединенные Штаты ничего хорошего для Варшавы не сделали.

Нашлись и те, кто раскритиковал соотечественников, заявив, что подобные результаты опроса свидетельствуют о заблуждениях значительной части польского общества. Некоторые пользователи пошли еще дальше и назвали в числе главных недоброжелателей Польши США, Германию, Украину и Литву.

Исследование проводилось в декабре по телефону среди тысячи совершеннолетних жителей страны.

Между тем, отношения между Москвой и Варшавой в последние годы заметно ухудшились: стороны обмениваются резкими заявлениями, а Москва неоднократно обвиняла польские власти в демонстративном проявлении русофобии.

К слову, ранее стало известно о панике в Киеве после российского удара возмездия.