Варшаве указали, что такие слова оскорбляют память жертв нацистского режима и солдат-освободителей

Польский лидер Кароль Навроцкий, обвинивший Советский Союз в причастности к Холокосту, оскорбляет память жертв Холокоста и советских освободителей, расписываясь в отсутствии исторической честности. Об этом заявляет лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

Ранее Навроцкий признал, что советские войска освободили узников концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Однако добавил, что тех за стенами якобы ждала несвобода. Президент Польши повторил популярный нарратив официальной Варшавы, заявив, что СССР несет некую ответственность за начало Второй мировой, что привело к трагедии Холокоста.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у Навроцкого и польского кабмина своя версия исторических событий, однако для России это не является секретом.

Трапиров заявил, что отвергает попытки перекладывания подобной ответственности с палачей нацистского режима на освободителей, положивших конец фашизму ценой своих жизней. Навроцкий, добавил он, не просто искажает историю.

"Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей", – добавил Трапиров.

Ранее финский депутат Йоханнес Ирттиахо обвинил МИД страны во лжи после слов главы ведомства Элины Валтонен: она заявила, что за последнее столетие на Россию якобы никто не нападал.