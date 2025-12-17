Финский депутат обвинил главу МИДа в исторической лжи о России

Финский депутат обвинил главу МИДа в исторической лжи о России
Фото: commons.wikimedia.org
Министру напомнили об участии страны на стороне Гитлера после слов о том, что на Россию якобы за 100 лет никто не нападал

Депутат финского парламента Йоханнес Ирттиахо ("Левый альянс") обвинил во лжи министра иностранных дел страну Элину Валтонен, которая заявила, что на Россию за последнее столетие якобы не нападала ни одна страна.

Во время выступления в парламенте Ирттиахо напомнил, что Финляндия вместе с гитлеровской Германией совершила нападение на СССР в 1941 году во время операции "Барбаросса". Парламентарий призвал Валтонен проверять данные, которые та преподносит медиа.

По данным Italehti, слова Валтонен вызвали переполох в Финляндии. Депутат напомнил, что противостояние СССР с гитлеровской коалицией привело к поражению последней и Финляндии в частности. Министр, однако, решила проигнорировать его заявление. 

Было ли продолжено пленарное заседание после слов Юрттиахо, не уточняется.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала той книгу с "краткой историей гибридной агрессии "Великой Суоми" против Советской России начиная с 1918 года".

Глава финского внешнеполитического ведомства ранее заявила, что Советский союз якобы попрал десять принципов Хельсинкского акта, подписанного полвека назад и закрепившего итоги Второй мировой.

Источник: Italehti ✓ Надежный источник
