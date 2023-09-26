Министр не остался в долгу

Лидер российской дипломатии Сергей Лавров отреагировал на заявление финской коллеги Элины Валтонен, назвавшей западные санкции "платой" обычных россиян за специальную операцию на Украине.

В ходе выступления на пресс-конференции с главой МИД Туниса Набилем Лавров назвал заявление Хельсинки хамством, добавив, что Финляндия планомерно продвигается в "передовики" действий антироссийского содержания.

По слова Лаврова, финский дипломат фактически призналась, что Запад в санкционном давлении пытается испортить жизнь гражданскому населению. К тому же, реплика принадлежит "неопытному дипломату".

Лидер российской дипломатии также указал, что его не удивляют подобные фразы – как и стремление Финляндии окончательно разрушить собственную репутацию.

Ранее Лавров рассказал, какие последствия уготованы Киеву и администрации Владимира Зеленского, если ВСУ получат истребители четвертого поколения F-16.