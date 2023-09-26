Лавров ответил на хамство МИД Финляндии

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Лидер российской дипломатии Сергей Лавров отреагировал на заявление финской коллеги Элины Валтонен, назвавшей западные санкции "платой" обычных россиян за специальную операцию на Украине.
В ходе выступления на пресс-конференции с главой МИД Туниса Набилем Лавров назвал заявление Хельсинки хамством, добавив, что Финляндия планомерно продвигается в "передовики" действий антироссийского содержания.
По слова Лаврова, финский дипломат фактически призналась, что Запад в санкционном давлении пытается испортить жизнь гражданскому населению. К тому же, реплика принадлежит "неопытному дипломату".
Лидер российской дипломатии также указал, что его не удивляют подобные фразы – как и стремление Финляндии окончательно разрушить собственную репутацию.
Ранее Лавров рассказал, какие последствия уготованы Киеву и администрации Владимира Зеленского, если ВСУ получат истребители четвертого поколения F-16.
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