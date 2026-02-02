Знаменитость оказалась в щекотливой ситуации

Популярная российская исполнительница Анита Цой неожиданно оказалась в центре конфликта, который разгорелся всего за несколько дней до ее концерта. Уже запущенную рекламную кампанию с ее участием потребовали срочно переделать из-за фотографии на афишах, которую сочли слишком откровенной. Для артистки это стало полным сюрпризом, ведь плакаты давно размещены по всей Москве, а шоу состоится в самое ближайшее время.

В середине января, как сообщается, стартовала масштабная реклама большого шоу исполнительницы. Российскую столицу заполнили анонсирующие масштабный концерт баннеры, растяжки и световые экраны, в том числе на станциях метро. Публике обещают зрелищную музыкально-театральную программу, сложную сценографию, участие звездных гостей, известные хиты, премьеры и неожиданные дуэты.

Однако накануне певица получила сообщение от компании, отвечающей за размещение рекламы. По ее словам, к подрядчику обратился Мосгортранс с претензией к изображению на афишах: внимание чиновников привлекла зона декольте, которую сочли чрезмерно открытой. В результате было предложено срочно изменить визуал, иначе вся рекламная кампания может быть остановлена.

Артистка призналась, что ситуация выбила ее из колеи. Она недоумевает, как можно требовать заменить афиши, когда до концерта остаются считаные дни, а на новую фотосессию просто нет времени. К тому же, быстро заменить уже размещенные по городу материалы практически невозможно. Пока звезда находится в шоке и не знает, как поступить. Фотографию с "пикантной" афишей публикует "Московский комсомолец".

