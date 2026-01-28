Сколько стоит билет на концерт Долиной после скандала

Сколько Долина требует за билет на свой концерт после скандала
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Цены на шоу знаменитости сложно назвать демократичными

Известная российская исполнительница Лариса Долина впервые вышла к публике после громкой истории с квартирой и дала камерный концерт в столице. Как стало известно, стоимость билетов на ее выступление оказалась весьма высокой и варьировалась от 9,5 до 12,5 тысячи рублей.

Мероприятие прошло в музыкальном баре Petter, рассчитанном всего на 70–90 зрителей. Несмотря на ограниченное количество мест, зал оказался заполнен не полностью. По данным прессы, около двух десятков билетов так и не нашли своих покупателей.

При этом расходы гостей концерта не ограничивались только входом. В день выступления цены в заведении заметно выросли. Салаты обходились посетителям примерно в 1500 рублей, а бокал вина или шампанского стоил не менее тысячи рублей, что значительно превышало привычный уровень.

Сам концерт длился немногим больше часа. Это было первое публичное появление исполнительницы хита "Погода в доме" на сцене после грандиозного скандала с продажей квартиры, который активно обсуждался в СМИ.

К слову, ранее было сделано любопытное заявление о "проклятом" жилище Долиной.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
Выбор читателей