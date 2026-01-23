Профайлер разобрала обращение Долиной к россиянам

Курс рубля
Клинический психолог и профайлер Светлана Грунина проанализировала недавнее видеообращение Ларисы Долиной к поклонникам и пришла к выводу, что певица находится в состоянии сильнейшего внутреннего напряжения, хотя всеми силами пытается скрыть это.
По мнению специалиста, ролик, записанный перед концертом в Домодедово, выдает неуверенность и тревогу знаменитости, несмотря на внешне задорный и праздничный посыл.
Эксперт обратила внимание на первые секунды видео, где, по ее оценке, явно заметны признаки страха и эмоционального напряжения. Речь идет о характерных микродвижениях лица, скованной мимике и зажатости в области шеи, которые часто возникают у человека, испытывающего стресс. Специалист считает, что звезда очень боится пустых залов на своих концертах.
Как известно, общий фон вокруг имени певицы в последнее время оставляет желать лучшего. После громкой истории с продажей квартиры отношение части публики к Долиной резко изменилось, и многие стали открыто выражать неприязнь к ней. Некоторые откровенно заявляют о том, что "народ просит крови" знаменитости.
