Сергей Соседов сравнил Анастасию Волочкову со "слоном в пуантах"

Соседов призвал Волочкову забыть о балете: "Слон не сможет порхать"
Фото: АГН Москва
Критик резко проехался по балерине и призвал ее уступить дорогу молодым артистам

Время Анастасии Волочковой можно считать законченным: 50-летняя балерина должна уступить дорогу молодым, считает музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с ОСН он заявил, что в бывшей приме Большого театра угасла последняя искра, делавшая ее интересной для людей.

Ныне Сергей считает Волочкову "пьяной крупнотелой дамой", разучившейся танцевать. И все разговоры о ее способностях считает натуральным преувеличением. 

"Балерины должны быть хрупкими и изящными, они должны порхать. А слон, который даже пуанты натянет на себя, не сможет порхать, уж простите", – выразил мнение Соседов.

Сергей отметил, что знает примеры, когда многие великие артисты балета покидали сцену практически в пенсионном возрасте. Трогать тут Майю Плисецкую и Анну Павлову точно не стоит. Однако великие балерины прошлого, отмечает он, до конца жизни отличались точеными фигурами и трезвым умом. 

"А теперь взгляните на Волочкову. Где там точеная фигура, где там элита? Через каждое слово у нее мат, на сцену выходит пьяной", – высказался Соседов.

Сергей отметил, что не припоминает ни у кого из упомянутых балерин подобного поведения.

20 января Анастасия отметила свой юбилей. Балерина сокрушалась, что к 50-летию смогла помириться со всеми, кроме мамы и дочки – их на празднике не было.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
