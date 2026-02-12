Собчак высказалась об уходе на фоне отказа Богомолова от поста в МХАТ

Скандал вокруг театра получил небывалый резонанс

Назначение Константина Богомолова временно исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало бурную реакцию в театральной среде. Часть выпускников и преподавателей выступила против его кандидатуры, требуя прозрачного голосования и открытого обсуждения будущего учебного заведения.

Сам культурный деятель сначала уверенно заявлял о намерении проводить реформы и не обращал внимания на критику. Однако 11 февраля он неожиданно сообщил, что попросил освободить его от высокой должности, пояснив, что переоценил свои возможности и не сможет совмещать этот пост со своими другими обязанностями.

На фоне отставки мужа высказалась и Ксения Собчак. Правда, ее заявление касалось собственной карьеры. Отвечая на вопросы подписчиков о возможном уходе из профессии, она дала понять, что завершать активную деятельность не собирается.

"Не пора ли мне на пенсию? Не дождетесь!" – отрезала "блондинка в шоколаде".

Поклонники звезды поддержали ее, многие предположили, что колкий вопрос о "пенсии" прозвучал неслучайно – весьма вероятно, знаменитость хотели задеть на фоне скандала с ее мужем и старейшим театральным заведением страны.