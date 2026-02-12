Собчак высказалась об уходе на фоне отказа Богомолова от поста в МХАТ

Собчак резко высказалась на фоне бегства Богомолова из МХАТ
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети
Скандал вокруг театра получил небывалый резонанс

Назначение Константина Богомолова временно исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало бурную реакцию в театральной среде. Часть выпускников и преподавателей выступила против его кандидатуры, требуя прозрачного голосования и открытого обсуждения будущего учебного заведения.

Сам культурный деятель сначала уверенно заявлял о намерении проводить реформы и не обращал внимания на критику. Однако 11 февраля он неожиданно сообщил, что попросил освободить его от высокой должности, пояснив, что переоценил свои возможности и не сможет совмещать этот пост со своими другими обязанностями.

На фоне отставки мужа высказалась и Ксения Собчак. Правда, ее заявление касалось собственной карьеры. Отвечая на вопросы подписчиков о возможном уходе из профессии, она дала понять, что завершать активную деятельность не собирается.

"Не пора ли мне на пенсию? Не дождетесь!" – отрезала "блондинка в шоколаде".

Поклонники звезды поддержали ее, многие предположили, что колкий вопрос о "пенсии" прозвучал неслучайно – весьма вероятно, знаменитость хотели задеть на фоне скандала с ее мужем и старейшим театральным заведением страны.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В США сделали громкое заявление по ситуации в Одессе

В регионе проживает огромное число русских людей

"Это аморально": слова Лаврова об Украине устроили переполох в США

Международное сообщество внимательно следит за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей