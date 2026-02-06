Нумеролог Зак рассказал, как Собчак и Гордон относятся друг к другу

Беседа двух знаменитостей получила огромный резонанс

Известный нумеролог Борис Зак приоткрыл завесу тайны над реальными отношениями между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон, которые много лет на глазах у публики обмениваются колкими репликами. Новый виток напряженности между ними вспыхнул после резонансного интервью с Еленой Товстик, когда в публичное пространство попала ее личная переписка со звездным юристом – в ней Екатерина не сдержала эмоции и перешла на нецензурную брань.

Эта запись была опубликована на шоу Собчак, после чего "блондинка в шоколаде" решила пригласить юриста на интервью.

Комментируя их беседу, нумеролог отметил, что со стороны Собчак нет бурных эмоций и скрытой вражды. По его словам, журналистка воспринимает происходящее довольно хладнокровно, считая себя выше личных разборок и соглашаясь на контакт с Гордон исключительно в профессиональных рамках.

Что касается самой Гордон, эксперт подчеркнул, что она также демонстрирует стремление держать дистанцию и ограничивать любое общение деловыми вопросами. Однако за внешним спокойствием, по мнению Зака, все еще скрывается старая обида, которую юрист так и не смогла окончательно отпустить.

Нумеролог убежден, что прошлые события продолжают эмоционально задевать Гордон, несмотря на попытки сохранить нейтралитет. В целом, женщины не испытывают друг к другу ненависти, но и симпатии между ними нет.

Напомним, в резонансном интервью юрист неожиданно встала на защиту Пугачевой.