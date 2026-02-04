Катя Гордон считает "подлостью" заявления об Алле Пугачевой на федеральном ТВ

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Катя Гордон решила высказаться в защиту бывшей примадонны: юриста возмутили резкие высказывания Маргариты Симоньян, которая жестко высказалась в адрес певицы, и заявила, что считает низкими заявления о "легенде", звучащие на федеральном ТВ.
"Когда на федеральном канале из легенды делают старуху считаю, это подлостью. При том, что за это время я пересмотрела свое отношение к Галкину*. Я к нему отношусь сегодня негативно <...> Но Аллу Борисовну я считаю столпом масштабнее и Симоньян, и меня, и вас", – высказалась Катя в разговоре с Ксенией Собчак.
Гордон считает, что творчество Пугачевой остается вне критики – и полагает, что для таковой ни у Симоньян, ни у остальных нет никаких оснований. Речь идет о "масштабном человеке".
Юрист при этом резко критикует Максима Галкина*, которого изобличает в двойных стандартах из-за его позиции по израильско-палестинскому конфликту.
*признан иностранным агентом решением Минюста
Срок энергетического перемирия истек
Российские деньги очень интересуют европейских политиков