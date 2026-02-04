Катя Гордон считает "подлостью" заявления об Алле Пугачевой на федеральном ТВ

Юрист считает бывшую примадонну масштабной личностью, которую нельзя критиковать

Катя Гордон решила высказаться в защиту бывшей примадонны: юриста возмутили резкие высказывания Маргариты Симоньян, которая жестко высказалась в адрес певицы, и заявила, что считает низкими заявления о "легенде", звучащие на федеральном ТВ.

"Когда на федеральном канале из легенды делают старуху считаю, это подлостью. При том, что за это время я пересмотрела свое отношение к Галкину*. Я к нему отношусь сегодня негативно <...> Но Аллу Борисовну я считаю столпом масштабнее и Симоньян, и меня, и вас", – высказалась Катя в разговоре с Ксенией Собчак.

Гордон считает, что творчество Пугачевой остается вне критики – и полагает, что для таковой ни у Симоньян, ни у остальных нет никаких оснований. Речь идет о "масштабном человеке".

Юрист при этом резко критикует Максима Галкина*, которого изобличает в двойных стандартах из-за его позиции по израильско-палестинскому конфликту.

*признан иностранным агентом решением Минюста