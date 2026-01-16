DB: уничтоживший HIMARS новейший дрон демонстрирует способности России

Новейшая разработка привлекла внимание после видео с уничтожением американской РСЗО

РФ приступила к использованию новейшего реактивного БПЛА – западные обозреватели обращают внимание на ролик, где по украинской РСЗО HIMARS наносится удар. Возможности разработки оценили в издании Defence Blog, где обратили внимание на стреловидный дрон, который на высокой скорости устремляется к цели.

Новейший БПЛА, говорится в материале, оснащен реактивным двигателем и системой наведения, которая соответствует режиму FPV. Дрон может преследовать цель. Подробности о новейшей разработке отсутствуют.

В издании обращают внимание, что ранее ВС России полагались на баллистические ракеты, включая "Искандеры", для поражения оперативных или мобильных БПЛА противника.

"Появление реактивного ударного беспилотника одностороннего действия указывает на то, что российские подразделения, возможно, используют более дешевый способ поражения тех же целей, сохраняя при этом высокий темп нанесения ударов. Выпуск этих видеоматериалов является частью более широкой тенденции демонстрации российскими подразделениями новых беспилотных систем, адаптированных для использования на поле боя", – говорится в материале.

Как пишут медиа, система HIMARS была поражена в Черниговской области, в 50 км от границы с Брянской. Дрон атаковал движущуюся цель.