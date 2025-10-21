ВС РФ начали масштабное наступление на Запорожскую область: подробности

Курс рубля
Армия России начала масштабное наступление на Запорожскую область. Об этом сообщают российские военкоры, а также подтверждают украинские источники. По их заявлению, в ходе штурма ВС РФ смогли прорваться в Малую Токмачку, которая находится неподалеку от города Орехов. Также удары были нанесены со стороны Работино и Новопокровки.
Наступление вели на бронетехнике и мотоциклах. Сразу же после прорыва в населенном пункте высадилась пехота, которая рассеялась по селу и приступила к зачистке сил противника. Украинские военные источники утверждают, что им удалось подбить технику, на которой ВС РФ осуществляли прорыв, однако случившееся стало "громким звоночком" для командования ВСУ.
Сейчас Малая Токмачка находится в серой зоне. По заявлению российских военкоров, значительная часть населенного пункта – под контролем России, однако бои продолжаются.
"Прорыв удалось осуществить благодаря созданию "бронекулака", защищенного от дронов РЭБами", – сообщают украинские СМИ.
ВСУ пытаются сопротивляться с помощью дронов и Himars. Сейчас Орехов является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области, поскольку город имеет прямой выход по трасе на Запорожье.
