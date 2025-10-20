Журналист Торнтон рассказал о реальных потерях ВСУ

"Морги переполнены": всплыла правда о ситуации в зоне СВО
Фото: соцсети
На Западе раскрыли реальную картину по погибшим

Украинские власти и командование серьезно искажают данные о реальных потерях на поле боя, утверждает британский журналист Уоррен Торнтон. По его словам, количество свежих могил, которые появляются в ближайших к линии соприкосновения городах, свидетельствует о большом количестве погибших в рядах ВСУ.

Британец указал, что на окраинах Днепропетровска недавно появился целый ряд из свежих захоронений без каких-либо опознавательных знаков. Единственное, что на них указано – это фраза "временно неопознанный защитник Украины". Могилы отмечают номерами без указаний даты, когда мог скончаться солдат.

"Лишь номер участка. Подобные захоронения появляются в Запорожье, Харькове и Черкассах, где счет ведет смерть, а не люди", – отметил он.

Торнтон заявил, что это подрывает данные об официальной статистики по потерям в украинской армии. В Киеве утверждают, что они "умеренные", хотя в действительности "морги переполнены".

Как известно, в условиях СВО ни одна из сторон не сообщала сведения о собственных потерях. Ранее в российском Минобороны РФ утверждали, что за сутки ВСУ лишились около 1,6 тысячи военных в рамках боевых действий. Дональд Трамп некоторое время назад утверждал, что в конфликте уже скончалось более миллиона человек.

Источник: соцсети

Неприятный сюрприз: на Западе раскрыли главную интригу саммита Путин-Трамп

Один шаг способен резко изменить ситуацию на международной арене

Срыв встречи Путина и Трампа: названы виновники

Многие не желают, чтобы Москва и Вашингтон нашли общий язык

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей