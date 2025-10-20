Курс рубля
Украинские власти и командование серьезно искажают данные о реальных потерях на поле боя, утверждает британский журналист Уоррен Торнтон. По его словам, количество свежих могил, которые появляются в ближайших к линии соприкосновения городах, свидетельствует о большом количестве погибших в рядах ВСУ.
Британец указал, что на окраинах Днепропетровска недавно появился целый ряд из свежих захоронений без каких-либо опознавательных знаков. Единственное, что на них указано – это фраза "временно неопознанный защитник Украины". Могилы отмечают номерами без указаний даты, когда мог скончаться солдат.
"Лишь номер участка. Подобные захоронения появляются в Запорожье, Харькове и Черкассах, где счет ведет смерть, а не люди", – отметил он.
Торнтон заявил, что это подрывает данные об официальной статистики по потерям в украинской армии. В Киеве утверждают, что они "умеренные", хотя в действительности "морги переполнены".
Как известно, в условиях СВО ни одна из сторон не сообщала сведения о собственных потерях. Ранее в российском Минобороны РФ утверждали, что за сутки ВСУ лишились около 1,6 тысячи военных в рамках боевых действий. Дональд Трамп некоторое время назад утверждал, что в конфликте уже скончалось более миллиона человек.
